Il proprietario del box in edificio separato paga solo il supercondominio

La domanda

Sono proprietario di un box in un supercondominio, nel quale non possiedo appartamenti. Il box si trova in una costruzione a sé stante, che si sviluppa solo al piano terra e comprende solo autorimesse. Le spese che mi vengono addebitate riguardano sia il condominio sia il supercondominio, ma domando se questo è giusto, visto che non fruisco di alcun servizio inerente al condominio.