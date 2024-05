Pannelli solari: il dubbio pregiudiziale sull’uso degli spazi collettivi non basta

La domanda L’assemblea del mio condominio, appositamente convocata dall’amministratore per valutare il progetto da me presentato di installazione di pannelli solari sul comune lastrico solare senza modificarne la funzionalità, ha negato l’autorizzazione sulla solo presunta possibilità, allo stato virtuale perché nessun altro condomino ha avanzato similare richiesta, di lesione del pari diritto degli altri condòmini sul lastrico solare. Ho possibilità di confidare in un ripensamento dell’assemblea?

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 29 aprile 2024

Premesso che se l’installazione non comporta modifiche alle parti comuni l’eventuale parere dell’assemblea, in quanto non necessario, va considerato come un semplice diverso punto di vista circa l’uso degli spazi condivisi, il condomino che si vede negare l’autorizzazione non deve nemmeno ricorrere al giudice per impugnare la relativa delibera, ma limitarsi a comunicare...