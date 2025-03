Il regime di prorogatio non ha vincoli temporali

La domanda

A dicembre 2024 l’amministratore del mio condominio non è stato confermato dall’assemblea e quindi, attualmente, è in regime di “prorogatio”. I condòmini non si sono ancora accordati sulla scelta del sostituto. Vorrei sapere per quanto tempo l’amministratore può rimanere in tale regime e se, nel caso in cui non si trovasse un accordo per la nomina di un nuovo professionista, potrà essere rieletto alla prossima assemblea.