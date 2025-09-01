L’avviso di convocazione assembleare è valido anche se è un operatore postale privato a consegnarlo
Deve però risultare l’avvenuta ricezione dello stesso nei tempi previsti dalla legge
Con la sentenza 422/2025, pubblicata il 9 giugno scorso, la Seconda sezione civile della Cassazione torna a chiarire – con precisione e rigore – i presupposti di validità delle deliberazioni assembleari che approvano lavori straordinari, ribadendo l’essenzialità del rispetto del quorum rafforzato previsto dall’articolo 1136, comma 2, Codice civile: maggioranza degli intervenuti e almeno metà del valore dell’edificio. Norma, questa, rimasta invariata anche dopo la riforma del condominio introdotta...