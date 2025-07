Il riparto della manutenzione per i balconi aggettanti

La domanda

In un condominio i balconi che si affacciano sull’interno hanno una ringhiera in ferro ai tre lati, mentre i balconi che si affacciano sulla strada hanno una ringhiera in ferro, frontale, e ai lati due manufatti in cemento, tipo balaustra. Volendo effettuare interventi di manutenzione, per il riparto dei costi si intenderebbe attribuire ai singoli condòmini le spese per la pavimentazione, l’impermeabilizzazione, la manutenzione della soletta e la verniciatura delle ringhiere in ferro dei rispettivi balconi. Il condominio dovrebbe sostenere le spese per la manutenzione dei frontalini, dei sottobalconi e dei manufatti in cemento tipo balaustra per i balconi affacciati sulla strada, che contribuiscono all’estetica dell’edificio. La manutenzione ordinaria del sottobalcone, se non si è resa necessaria a causa di infiltrazioni dal pavimento o soletta, resterebbe a carico del piano inferiore. Questo riparto è conforme alla normativa?