Il ruolo decisivo delle Regioni nella transizione ecologica

Un ruolo assolutamente decisivo nel processo che condurrà, si spera, alla massima diffusione delle rinnovabili nel minor tempo possibile, e, comunque, purtroppo, sempre in ritardo, rispetto alla cadenza dettata dall'Europa, spetta di diritto alle Regioni che, sebbene in maniera certamente differenziata, perseguono ormai (quasi) tutte con grande convinzione la strada della legislazione locale, al fine di recepire la normativa europea e nazionale a livello territoriale, essendo peraltro tenute all'adozione di specifici provvedimenti ad hoc.

Tra comunità energetiche rinnovabili e iniziative di autoconsumo collettivo, secondo quanto riportato dal Sole 24 Ore [1], "sono 168 a oggi le realtà attive in Italia, circa il doppio (+89%) rispetto al 2023, soprattutto in Piemonte, Lazio, Sicilia e Lombardia, che da sole coprono il 48% del totale con 80 progetti. Sono i dati aggiornati al primo semestre di quest'anno che emergono dall'edizione 2024 dell'Electricity Market Report redatto dall'Energy & Strategy della School of Management del Politecnico...