Immobili di enti religiosi adibiti ad uso "misto": infondata la questione di legittimità costituzionale

Il quadro normativo

L'art. 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 504/1992 dispone l'esenzione da Ici - quindi per le annualità anteriori al 2012 - degli immobili utilizzati dagli enti non commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di religione e di culto cui all'art. 16, lettera a), della legge 222/1985 (vale a dire delle attività...