Impianti fotovoltaici e vincolo paesaggistico: il Consiglio di Stato impone un bilanciamento concreto

Non basta richiamare genericamente l’interesse paesaggistico, occorre motivare in concreto l’incompatibilità dell’impianto

di Luca Savi - dirigente Unai

Il Consiglio di Stato, con la sentenza 5825 del 18 giugno 2025, torna a pronunciarsi in tema di autorizzazione paesaggistica per impianti fotovoltaici in aree sottoposte a vincolo. Lo fa accogliendo l’appello di una società privata contro un parere limitativo della Soprintendenza, che aveva vietato l’installazione di pannelli su una falda visibile dal lago, senza un’effettiva verifica del pregiudizio visivo e senza considerare l’impatto ambientale pressoché nullo delle soluzioni tecniche proposte...

