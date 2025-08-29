Impianti fotovoltaici e vincolo paesaggistico: il Consiglio di Stato impone un bilanciamento concreto
Non basta richiamare genericamente l’interesse paesaggistico, occorre motivare in concreto l’incompatibilità dell’impianto
Il Consiglio di Stato, con la sentenza 5825 del 18 giugno 2025, torna a pronunciarsi in tema di autorizzazione paesaggistica per impianti fotovoltaici in aree sottoposte a vincolo. Lo fa accogliendo l’appello di una società privata contro un parere limitativo della Soprintendenza, che aveva vietato l’installazione di pannelli su una falda visibile dal lago, senza un’effettiva verifica del pregiudizio visivo e senza considerare l’impatto ambientale pressoché nullo delle soluzioni tecniche proposte...