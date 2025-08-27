L’accumulatore seriale condannato per le masserizie negli spazi comuni

Gli accumulatori seriali non esistono solo in tv, ma esserlo nel proprio appartamento è molto diverso dall’esserlo in condominio dove il danno prodotto può costare oltre 4mila euro. Questo l’esito del caso esaminato dal Tribunale di Firenze (sentenza 1872/2025) dove gli oggetti di un condomino accumulatore avevano impedito l’accesso al pianerottolo, alle cantine, alla cabina elettrica e alla fossa extracorsa dell’ascensore. Si è configurata, quindi, un’illegittima occupazione di spazi condominiali...

