L’accumulatore seriale condannato per le masserizie negli spazi comuni
L’uso più intenso non deve mai configurare illegittima occupazione di luoghi di tutti
Gli accumulatori seriali non esistono solo in tv, ma esserlo nel proprio appartamento è molto diverso dall’esserlo in condominio dove il danno prodotto può costare oltre 4mila euro. Questo l’esito del caso esaminato dal Tribunale di Firenze (sentenza 1872/2025) dove gli oggetti di un condomino accumulatore avevano impedito l’accesso al pianerottolo, alle cantine, alla cabina elettrica e alla fossa extracorsa dell’ascensore. Si è configurata, quindi, un’illegittima occupazione di spazi condominiali...