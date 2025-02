Imposta di soggiorno, la dichiarazione è decisiva

L’omessa presentazione della dichiarazione annuale ai fini dell’imposta di soggiorno è punita con la sanzione pari al 25% (un quarto del 100%) dell’imposta indicata in dichiarazione, anche se integralmente versata. Questa l’importante precisazione del Dipartimento delle Finanze in risposta ai quesiti di Telefisco 2025.

Sebbene l’affermazione appaia pienamente in sintonia con la sentenza 46/2023 della Corte costituzionale, non vi è dubbio che gli effetti per i gestori delle strutture ricettive possono...