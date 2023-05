In condominio è obbligatorio installare, oltre agli estintori, un sistema antincendio di Rosario Dolce

Desidero sapere se gli estintori ad anidride carbonica possono essere installati come presidio antincendio in condominio data la loro pericolosità. Come deve tutelarsi l’amministratore?

Per gli edifici di civile abitazione, quindi per i condomini, è in vigore la normativa antincendio prevista dal Decreto 30/2019 recante il titolo «Modifiche e integrazioni all’allegato del decreto 246/1987 concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione». Se l’amministratore di condominio non si adegua alle direttive previste dal Decreto rischia le...