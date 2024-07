Installazione dell’ascensore con tutela delle parti comuni

La domanda Nel palazzo in cui vivo, costruito negli anni 70, i condòmini vogliono installare un ascensore. Essendo io contrario a questi lavori, vorrei capire quali condizioni i condòmini favorevoli alla costruzione devono rispettare per non ledere il mio diritto al godimento del bene comune; mi riferisco, in particolare, all’eventuale restringimento delle scale di accesso alle abitazioni.

L’Esperto Risponde da il Sole 24 ore di lunedì 22 luglio 2024

L’installazione dell’ascensore può essere chiesta da un singolo condomino, da un gruppo di condòmini oppure dall’intero condominio (articolo 1102 del Codice civile e legge 13/1989, che incentiva l’abbattimento delle barriere architettoniche). Colui che non intende partecipare all’innovazione, così come i suoi eredi o aventi causa, potrà sempre partecipare in futuro...