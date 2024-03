L’accessorietà dei lavori ne consente la detrazione

La domanda In relazione a un appartamento all’interno di un condominio, è stata aperta una Cila (comunicazione inizio lavori asseverata) per opere di manutenzione straordinaria, senza aumento di volumetria. I lavori principali consistono nel rifacimento del bagno, compresa la rete idrico-sanitaria, e dell’impianto elettrico.Rientrano nella detrazione fiscale del 50 per cento, ex articolo 16-bis del Dpr 917/1986 (Tuir), anche i lavori di levigatura dei pavimenti, il rifacimento del rivestimento in ceramica del locale cucina e la sostituzione di tutte le porte interne?

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 25 marzo 2024

Nel caso prospettato rientrano fra le spese detraibili ai fini del 50 per cento, ex articolo 16-bis del Tuir, oltre alle spese per il rifacimento del bagno e dell’impianto elettrico, anche tutte le spese accessorie, strettamente inerenti all’esecuzione dell’intervento principale e al ripristino dello stato dei luoghi interessati dall’intervento. Quindi, nel ...