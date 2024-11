L'acquisto infrannuale dell'usufrutto non evita la decadenza dalla "prima casa"

Se l'immobile oggetto di acquisto agevolato viene venduto entro cinque anni, per non perdere i benefici fiscali è necessario che, entro un anno dalla cessione, venga acquisito il diritto di proprietà di un nuovo immobile da adibire ad abitazione principale, non essendo sufficiente l'acquisto di un diritto reale di godimento, come quello di abitazione o di usufrutto. In questi termini si è espressa l'Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello 192/2024.