L’affitto con riscatto con patto di futura vendita: come funziona

Nella loro autonomia negoziale, le parti possono stipulare anche un contratto di locazione ad uso diverso con promessa di futura vendita. Tale strumento contrattuale tutela le parti che hanno voluto stipulare una locazione anticipatamente e strumentalmente collegata ad una successiva promessa di vendita.

Aspetti generali

Il contratto in esame è da far rientrare nell’alveo dei contratti atipici volto alla fusione delle cause di due contratti tipici (vendita e locazione) in cui la causa principale è quella del trasferimento di proprietà.

Con questa tipologia di contratto si stabilisce che, dopo un periodo di tempo dall’inizio della locazione, la possibilità per l’affittuario di estinguere il prezzo residuo della casa pattuito a inizio contratto.

In buona sostanza, si tratta di due contratti giuridicamente distinti, ma...