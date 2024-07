L’amministratore non cambia i millesimi di sua iniziativa

La domanda

In un condominio i sottotetti sono collegati agli appartamenti sottostanti e vengono usati come normale abitazione. Per questo motivo alcuni condòmini chiedono di modificare le tabelle esistenti, tenendo conto dell’aumento dei millesimi per tali sottotetti. I proprietari, tuttavia, si oppongono, perché non vogliono pagare di più. Dato che questa situazione persiste da 20 anni e i condòmini non trovano un accordo, si chiede se l’amministratore può effettuare la variazione di propria iniziativa.