L’anticipo della rata non indicato nell’ordine del giorno dell’assemblea

La domanda Può essere chiesta la riscossione anticipata di una rata condominiale quando questa è stata votata a maggioranza in assemblea, ma non figurava all’ordine del giorno della medesima, convocata per la discussione del consuntivo e del preventivo condominiali?

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 4 dicembre

L’avviso di convocazione deve elencare gli argomenti da trattare, sia pure in modo non analitico e minuzioso, affinché ciascun condomino possa valutare l’atteggiamento da tenere in assemblea (Cassazione civile, II sezione, sentenza 10 febbraio 2010, n. 2999; Tribunale di Napoli, IV sezione, sentenza 8 luglio 2022, n. 6893; Tribunale di Firenze, II sezione, sentenza 27...