L’autorizzazione tardiva che integra la Cilas

La domanda

Ho fruito del 110% per lavori riguardanti una mia villetta. Ma, a mia insaputa la ditta che ha eseguito i lavori di installazione del cappotto non ha presentato la domanda per l’autorizzazione paesaggistica, e il Comune ha bloccato l’intervento. All’oscuro del motivo del fermo, ho cambiato la ditta e ho finito i lavori del 110% a mie spese, installando anche l’impianto fotovoltaico e la pompa di calore. Successivamente, tramite l’accesso agli atti del Comune, ho scoperto che mancava l’autorizzazione paesaggistica e che, in Comune, la Cilas (comunicazione inizio lavori asseverata - superbonus) risultava sospesa; ho provveduto allora a integrare la pratica, completandola, con l’autorizzazione paesaggistica. Nel modello 730, posso portare in detrazione al 110 per cento le spese che ho sostenuto?