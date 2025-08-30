Posti auto da locare senza vantaggi a condòmini residenti

La domanda

Un regolamento di condominio stabilisce che gli spazi dei viali comuni possono essere adibiti a parcheggio di autovetture di proprietà di condòmini e inquilini che ne facciano richiesta e s’impegnino a corrispondere un canone mensile, fissato dall’assemblea, da destinare alla manutenzione della pavimentazione. Qualora i posti disponibili fossero in numero inferiore rispetto alle richieste, i condòmini residenti nel fabbricato avrebbero un diritto di precedenza rispetto agli inquilini. La norma regolamentare stabilisce, inoltre, il divieto di subaffitto dei posti auto, sia esplicito sia simulato. Vorrei sapere se la clausola di precedenza dei condòmini residenti, rispetto agli inquilini, è legittima o può essere impugnata da qualche condomino che la ritiene lesiva del suo diritto all’uso degli spazi comuni.