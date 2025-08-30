Posti auto da locare senza vantaggi a condòmini residenti
La clausola, altrimenti, finirebbe col menomare i diritti sulle parti comuni dei proprietari
L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 11 agosto 2025
Sulla base di quanto riferito dal lettore, la clausola può ritenersi legittima nella parte in cui impone di preferire i condòmini ai conduttori nell’assegnazione dei posti auto. Occorre precisare, tuttavia, che ci si riferisce al caso in cui i conduttori propongano la richiesta di assegnazione a proprio nome e, quindi, come «non condòmini». La clausola stessa non...