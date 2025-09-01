Se non c’è urgenza, no al rimborso al condòmino dei lavori su parti comuni

Il singolo condòmino non ha diritto al rimborso della spesa sostenuta per il rifacimento del tetto se non prova l’urgenza dei lavori, non essendo sufficiente, a questi fini, la presenza di infiltrazioni, in quanto gli interventi effettuati in autonomia e in sostituzione dell’amministratore nella gestione dei beni comuni, devono essere indifferibili e non solo necessari.

Lo ha stabilito il Tribunale di Siracusa che, con la sentenza numero 1247 del 29 luglio 2025, ha respinto la domanda dell’attore ...