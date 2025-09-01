Per il co-housing diverse forme giuridiche adottabili

La domanda

Un gruppo formato da una decina di persone vorrebbe realizzare un progetto di co-housing, iniziando dall’acquisto dell’immobile. Quale sarebbe la forma giuridica più adeguata per tutelare i diritti di tutti, tenendo conto delle diverse quote versate, secondo le possibilità di ognuno? Per esempio, una società semplice potrebbe procedere all’acquisto e poi dare ai soci, secondo la percentuale di partecipazione all’acquisto, una parte dell’immobile per viverci? Quali sono le alternative e quali i principali aspetti da considerare in questa scelta?