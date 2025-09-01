Per il co-housing diverse forme giuridiche adottabili
Se il progetto ha anche finalità sociali si può ipotizzare la creazione di un’associazione senza scopo di lucro
L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 21 luglio 2025
Nella situazione prospettata dal lettore, è fondamentale scegliere una forma giuridica che tuteli:
- le diverse quote di partecipazione economica (secondo le possibilità di ciascuno);
- la gestione condivisa dell’immobile e degli spazi comuni;
- le regole di convivenza, uscita dal progetto, eventuali subentri etc.
Le opzioni giuridiche percorribili sono...