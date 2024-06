L’impatto del decreto “Salva casa” sul condominio: quali scenari per il futuro?

Vetrate panoramiche amovibili a chiusura dei porticati e coperture solari in edilizia libera: le novità maggiormente incidenti in materia condominiale.

Finalmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 2024, ed in vigore dal successivo 30 maggio, il D.L. 69 del 29 maggio 2024, rubricato “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica”, meglio noto come decreto “Salva Casa”, contenente un insieme di misure, dalla portata e dalle implicazioni pratiche ancora tutte da decifrare, in ogni caso destinato ad incidere in maniera significativa sul D.P.R. 380/2001 (Testo Unico dell’edilizia).

Il provvedimento...