L’impermeabilizzazione del cortile sopra i box

La domanda La pavimentazione di un cortile condominiale, sotto il quale c’è un’area dove si trovano box auto, dev’essere rifatta intervenendo anche sulla guaina d’impermeabilizzazione. Come verranno ripartite le spese per questi lavori?

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 17 marzo 2025

È necessario premettere che, in tema di condominio, le spese di riparazione del cortile o del viale di accesso all’edificio condominiale, che fanno anche da copertura per i locali sotterranei di proprietà esclusiva di un singolo condomino, vanno ripartite in base ai criteri contenuti nell’articolo 1125 del Codice civile, secondo il quale «le spese per la manutenzione...