L’impermeabilizzazione dei solai nel condominio di box

La domanda

In un condominio dotato di cortile interno, circa dieci anni fa sono stati realizzati box pertinenziali, sulla base della legge Tognoli (122/1989). Vi sono quindi due entità giuridiche: il condominio delle abitazioni, formato da 32 unità abitative, e il condominio costituito da 32 box, con una sua tabella millesimale autonoma e distinta. Si evidenzia che le tabelle di riparto spese sono due: una per il fabbricato abitazioni e una per il complesso dei box. Il condominio dei box è stato realizzato in due piani interrati, sotto il cortile del condominio delle abitazioni. Dovendo rifare in parte il manto di impermeabilizzazione della soletta dei box del primo livello interrato, si chiede quali sono i criteri di riparto delle spese che andranno sostenute per la rimozione e il ripristino del terreno, per la nuova guaina impermeabilizzante e per il ripristino degli intonaci nei box che hanno subìto la cascata d’acqua. Siccome l’intervento non verrà fatto sull’intera copertura dei box, devono concorrere alla spesa tutti i condòmini del complesso dei box (ossia di entrambi i piani interrati) oppure solo i proprietari dei box danneggiati?