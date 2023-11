L’indicazione del credito dell’amministratore uscente sul verbale del passaggio di consegne non integra il riconoscimento del debito di Luana Tagliolini

Va specificato l’effettivo impiego di fondi personali e la pertinenza del pagamento in relazione a obbligazioni gravanti sul condominio

L’indicazione nel registro di cassa del presunto credito come «amministrazione c/anticipi» non è assolutamente idonea a dimostrarne la fondatezza se non c’è la prova che l’anticipazione di somme sia avvenuta con denaro proprio dell’amministratore (Tribunale Roma 13510/2023).

La vicenda processuale

Il principio ha riguardato il caso di un amministratore incaricato a gestire una vasta area interna (cortile) comune a più unità immobiliari di proprietà organizzata in condominio il quale, dopo aver rassegnato le proprie dimissioni ed effettuato il passaggio delle consegne all’amministratore subentrato, rivendicava innanzi al Tribunale un credito nei confronti del condominio per compensi non riscossi e per anticipazioni non rimborsate.

Le due pretese sono fondate su presupposti diversi: quella per i compensi, sull’adempimento del mandato gestorio, la seconda sul pagamento, con denaro proprio, dei debiti del condominio. Il diritto di credito per anticipazioni sostenute dall’amministratore si fonda, ai sensi dell’articolo 1170 Codice civile, sul contratto di mandato con rappresentanza sicché il professionista ha l’onere di provare gli esborsi effettuati nel corso del rapporto gestorio mediante l’impiego di fondi personali.

La prova dell’avvenuto esborso

L’amministratore per vedersi riconosciuto dall’assemblea il pagamento di anticipazioni effettuate nell’interesse del condominio nel corso della gestione ha l’onere di precisare quali pagamenti abbia effettuato, di dimostrare l’inerenza di essi ad obbligazioni da lui legittimamente contratte nell’interesse del condominio e di provare l’avvenuto esborso di denaro proprio perché l’indicazione del credito dell’amministratore uscente sul verbale del passaggio delle consegne non integra il “riconoscimento del debito” da parte del condominio.

L’indicazione nel registro di cassa del presunto credito come “amministrazione c/anticipi ” senza specificare l’effettivo impiego di fondi personali né la pertinenza a obbligazioni gravanti sul condominio, non è idonea a dimostrare che l’anticipazione di somme sia avvenuta con denaro proprio dell’amministratore non essendo sufficiente, come prova, il pagamento in contanti (come dichiarato dall’attrice) vietato dalle disposizioni normative che impongono la tracciabilità dei pagamenti per evitare ogni forma di commistione e/o confusione tra il patrimonio del condominio e quello personale o di altri condomini.

Conclusioni

Riguardo al credito derivante dal compenso professionale, del quale non veniva fatta menzione nel verbale di passaggio di consegne, l’attrice ometteva di indicare nello specifico a quale delle gestioni svolte o a quale periodo di singola gestione tale importo si riferiva tanto che le cifre non si raccordano con l’importo richiesto.

La domanda appariva generica ed indeterminata, priva della prova a carico del creditore di dimostrare, oltre al conferimento dell’incarico, anche l’entità delle prestazioni, al fine di consentire, al giudice, la determinazione quantitativa del relativo credito. Per tali motivi il Tribunale respingeva entrambe le domande.