L’installazione della videosorveglianza è atto devoluto alla competenza dell’assemblea

La domanda: Nel mio condominio sono avvenuti dei furti nelle abitazioni private approfittando dei ponteggi che ancora sono lì perché l’impresa non ha completato i lavori del superbonus. Abbiamo sollecitato l’appaltatore a rinforzare i sistemi di sicurezza e ci dice che aggiungerà altri sensori di presenza per l’allarme e posizionerà inoltre qualche webcam. Ma alcuni di noi ritengono che il condominio potrebbe installare, per conto suo, delle telecamere per le scale e sugli ingressi nel lastrico solare...

Continua a leggere NT+ Condominio Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sulle tematiche di attualità

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Consulente Immobiliare digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi