L'occupazione della porzione del fondo attiguo

L'art. 938 cod. civ. contempla il caso particolare in cui a chi realizza una costruzione occupando una porzione del fondo attiguo di proprietà altrui è consentito, in presenza di alcuni presupposti, di acquisirne la proprietà.

La norma sulla occupazione di una porzione del fondo attiguo

L'art. 938 cod. civ. prevede una specifica disposizione che riguarda l'occupazione di una porzione del fondo attiguo e stabilisce che, se nella costruzione di un edificio viene occupata in buona fede una porzione del fondo attiguo, e il proprietario di quest'ultimo non fa opposizione entro tre mesi dal giorno in cui ha avuto inizio la costruzione, l'autorità giudiziaria, tenuto conto delle circostanze, può attribuire al costruttore la proprietà dell'edificio e del suolo occupato da esso; e in tal...