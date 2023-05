La bacheca digitale dev’essere approvata e regolamentata di Matteo Rezzonico









La domanda

L’amministratore di condominio ha fatto collocare una bacheca digitale, che sostanzialmente contiene pubblicità a favore di terzi, con possibilità di interloquire tramite l’utilizzo di un’App. In realtà, l’esigenza di comunicazione tramite questo canale è praticamente inesistente, considerato che l’ufficio di amministrazione si trova nel medesimo condominio. Ciò premesso, è legittimo il comportamento dell’amministratore, messo in atto senza alcuna pronuncia dell’assemblea, considerato che la pubblicità dovrebbe essere pagata al condominio e che, in ogni caso, l’apparecchio consuma energia elettrica con spesa a carico del condominio stesso? Dal collegamento al sito, oltretutto, si apprende una possibilità di utilizzo che lascia perplessi circa la rispondenza alla normativa sulla privacy, in quanto, tra l’altro, è prevista la possibilità di denuncia nei confronti di altri condòmini.

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 15 maggio

L’amministratore di condominio non ha poteri di spesa al di fuori del preventivo approvato, salvo le opere urgenti, che nel caso in questione non ricorrono. Si veda, in questo senso, per tutte, la giurisprudenza secondo cui l’amministratore di condominio non ha un generale potere di spesa, in quanto spetta all’assemblea condominiale il compito generale non solo di approvare il conto consuntivo, ma anche di valutare l’opportunità delle spese...