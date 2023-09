La comunicazione Enea inviata in ritardo non fa decadere l’ecobonus di Giorgio Gavelli

La Cgt di Firenze in contrasto con la Cassazione in materia di agevolazioni edilizie: i giudici di merito restano divisi

L’invio della comunicazione Enea oltre i 90 giorni dal termine dei lavori non è causa della perdita del diritto all’Ecobonus 50-65%, all’epoca disciplinata dall’articolo 1, commi 344 e seguenti, della legge 296/2006 (e attualmente dall’articolo 14 del Dl 63/2013), in quanto tale conseguenza non è espressamente prevista dalle norme che regolano la materia. Così ha stabilito la Cgt Firenze (presidente Carlizzi, relatore Rambaldi) con la sentenza n. 141/03/2023.

Il principio è condiviso da altre sentenze di merito ma in contrasto con un precedente arresto della Cassazione. L’Agenzia, in sede di controllo formale della dichiarazione dei redditi, contestava integralmente a una contribuente la detrazione per interventi finalizzati al risparmio energetico, iscrivendo a ruolo la differenza d’imposta perché risultava che la comunicazione Enea era stata trasmessa oltre i 90 giorni dalla fine lavori. Dagli atti di causa non emerge se la tardività fosse stata sanata ricorrendo alla remissione in bonis (riconosciuta fin dalla circolare 13/E/2013 e recentemente ribadita dalla circolare 17/E/2023) e per quale motivo, se così fosse accaduto, l’Agenzia avesse comunque ritenuto illegittima la detrazione.

Ad ogni modo, la Corte fiorentina annulla la cartella in quanto la semplice tardività nella comunicazione non è prevista dalle norme come causa di decadenza della detrazione. La comunicazione era prevista dall’articolo 4 del decreto Mef del 19 febbraio 2007, che non prevede alcuna decadenza (anche perché tale potere andrebbe riconosciuto solo alla legge) e, attualmente, dall’articolo 6 del decreto Requisiti del 6 agosto 2020 del ministero dello Sviluppo Economico.

La Cassazione (ordinanza n. 34151/2022, che cassa la decisione Ctr Toscana n. 790/05/2020 richiamata dai giudici nella sentenza in esame) ha sostenuto che l’omessa comunicazione Enea costituisce causa ostativa alla concessione delle agevolazioni relative agli interventi di riqualificazione energetica trattandosi di un «adempimento inderogabile». Dello stesso avviso della Cassazione, nel merito, le decisioni CT II° grado Trentino-Alto Adige 35/01/2020 e 20/01/2021, Ctp Novara 24/02/2017, mentre si sono espresse a favore dei contribuenti (considerando l’adempimento come di natura formale e, quindi, riconoscendo il beneficio in tutti i casi in cui gli obiettivi tecnici sono comunque stati di fatto raggiunti) le decisioni Cgt secondo grado Lombardia 4318/22/2022 e 1125/2023, Ctr Lombardia 1500/17/2022, 5330/09/2018 e 2181/19/2018 e Ctr Piemonte 314/06/2021, oltre a Ctp Milano 5287/02/2017 e Ctp Lecce 1709/01/2018.

Va ricordato, infine, che per il semplice bonus casa (articolo 16-bis Tuir), con risparmio energetico ma senza i requisiti dell’ecobonus, l’omessa comunicazione non ha conseguenze sul vantaggio fiscale (risoluzione 46/E/2019).