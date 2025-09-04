La costruzione del coefficiente Δ: un modello multivariato a base qualitativa

La determinazione del coefficiente di correzione prudenziale Δ si basa su un modello multivariato a scala di intervalli, fondato su una logica a punteggio ponderato, coerente con l'approccio dei modelli decisionali multicriterio (Multi-Criteria Decision Making – MCDM) [1], ampiamente validati nella letteratura tecnico-valutativa.
Tale coefficiente mira a rappresentare, in termini valutativi, un insieme di fattori...
Argomenti
Property Value: una proposta di stima fondata sulla yield capitalization
di Giovanni Rubuano – Valutatore Immobiliare, Componente Consiglio DirettivoGEO.VALGEO.VAL