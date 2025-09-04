La costruzione del coefficiente Δ: un modello multivariato a base qualitativa

[2] La struttura della relazione è coerente con i modelli di risk scoring adottati in ambito bancario e creditizio, inclusi quelli previsti dall'approccio Internal Rating Based (IRB) disciplinato dagli Accordi di Basilea III e risulta pienamente compatibile con le indicazioni delle Linee Guida dell'Autorità Bancaria Europea (EBA). Tale metodologia è consolidata nella prassi internazionale e utilizzata per la misurazione prudenziale del rischio di credito (PD, LGD), garantendo coerenza con i principi regolamentari di misurazione e monitoraggio del rischio.