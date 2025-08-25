La notifica a mezzo ufficiale giudiziario si perfeziona con la ricezione della raccomandata informativa
In ogni caso comunque quando siano decorsi 10 giorni dalla sua spedizione
Il Tribunale di Roma, con la sentenza 599/2025, ripercorre in modo analitico la disciplina applicabile alla notifica in base all’articolo 140 del Codice di procedura civile, norma procedurale secondo la quale «se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell’articolo precedente, l’ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata...