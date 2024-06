La pavimentazione da rifare sopra il locale autorimessa

La domanda A causa di infiltrazioni d’acqua, si vorrebbe rifare l’isolamento della copertura del locale autorimessa. L’intervento prevede la rimozione della pavimentazione, e successivamente la posa di una nuova guaina e di una nuova pavimentazione. La “faccia” superiore della copertura del locale autorimessa è in parte condominiale (vialetto di accesso al condominio) e in parte privata (zone esclusive delle villette di testa). Come va ripartita la spesa? In base all’articolo 1125 o all’articolo 1126 del Codice civile? Trattandosi di lavori di manutenzione ordinaria, l’intervento sarà detraibile solo per la quota che si riferisce alle parti comuni?

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 3 giugno 2024

Salvo diversa disposizione contenuta nel regolamento condominiale contrattuale (se esistente), per la ripartizione delle spese relative al rifacimento della copertura dell’autorimessa sottostante sia il vialetto di accesso condominiale che una parte privata, si applica l’articolo 1125 del Codice civile. In base a tale norma, le spese per la manutenzione e ricostruzione...