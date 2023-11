La riparazione dello scarico orizzontale delle acque nere di Augusto Cirla









La domanda La tubazione delle acque nere raccoglie le acque da una colonna verticale, percorre in orizzontale circa 15 metri, raccoglie acque da un’altra colonna verticale e poi prosegue, sempre in orizzontale, fino al collettore comunale. La spesa per la sostituzione dei primi 15 metri del tubo orizzontale è a carico di tutti i condòmini o spetta solo a quelli della prima colonna verticale?

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 Ore di lunedì 13 novembre

La tubazione in questione, così come descritta dal lettore, costituisce un bene comune tra tutti i condòmini che da essa traggono utilità, indipendentemente dalla porzione che direttamente va a servire le loro unità immobiliare. La tubazione, quindi, costituisce un bene unico inscindibile, che, come tale, mantiene la sua tipica funzione di raccoglitore di acqua da più...