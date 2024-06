La vendita di un immobile con planimetria catastale non aggiornata e le novità introdotte dal “Salva Casa”

La vendita di un immobile in caso di difformità della planimetria catastale, di assenza di agibilità, di difformità urbanistica. Le conseguenze pratiche e le novità introdotte dal decreto “Salva Casa”.

Acquistare casa è un passo che può rivelarsi più difficile di quanto si pensi e pertanto avere già chiaro in mente quali sono gli elementi a cui porre particolare attenzione può davvero fare la differenza. Conformità catastale, conformità urbanistica, abitabilità, nullità/annullabilità, sono tutti termini dei quali è meglio conoscere il significato e l’importanza per un acquisto immobiliare in tranquillità.

Piantina catastale e stato di fatto

Partiamo con il dire che la piantina o meglio la planimetria catastale è un documento depositato...