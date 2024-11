Le canne fumarie sono escluse dal calcolo delle distanze legali tra fabbricati: le conferme giurisprudenziali

Le canne fumarie non rientrano nel calcolo delle distanze tra edifici perchè la giurisprudenza le considera elementi accessori, non vere costruzioni

Il Codice civile stabilisce norme sulle distanze che devono essere rispettate tra costruzioni confinanti, sia in senso orizzontale (tra edifici su terreni vicini) che verticale, come nel caso dei condomini.

Tuttavia, in molti edifici moderni, progettati per sfruttare al massimo la volumetria consentita dai piani regolatori, le unità abitative sono spesso troppo ravvicinate per rispettare le distanze legali. Questa densità edilizia, che non tiene conto delle normative di distanze pensate in contesti...