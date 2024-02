Le spese di manutenzione della capriata sono a carico di tutti

La capriata è un elemento architettonico che già nell’antica Grecia veniva utilizzata per la realizzazione dei tetti. Anche i romani utilizzarono coperture in legno invece delle volte in calcestruzzo. In epoca paleocristiana, le capriate furono adottate con assiduità e dipinte per coprire i grandi spazi delle basiliche. Nel Rinascimento, furono studiate da Leonardo da Vinci, Sebastiano Serlio e Palladio.

La definizione di capriata ed il riparto spese manutentive

Generalmente realizzate in legno, con l’introduzione dell’acciaio e cemento armato, le capriate...