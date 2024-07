La domanda

La domanda Alle spese per l’installazione dell’ascensore, avvenuta nel 2010, non hanno partecipato i condòmini del primo piano e del piano terra. In sede di revisione delle tabelle millesimali, i condòmini chiedono se tutti, compresi i proprietari dei locali commerciali al piano terra, oltre a quelli del primo piano, debbano partecipare alle spese di manutenzione dell’ascensore, sia ordinarie sia straordinarie. Si precisa che il professionista incaricato per la redazione delle tabelle ha considerato il potenziale utilizzo dell’impianto per la manutenzione di tetto, lastrici, antenne e scale da parte di tutti. Si fa, infine, presente che l’ascensore non è dotato di chiave, per cui il suo utilizzo, di fatto, è libero. Qual è il parere dell’esperto?