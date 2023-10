Mediazione senza errori: la mancanza di esatta simmetria amplia l’oggetto della domanda giudiziale di Fabrizio Plagenza

Pertanto anche se c'è un solo elemento nuovo il tentativo di mediazione deve essere ripetuto

Con un provvedimento del 5 ottobre 2023, il Tribunale di Roma torna ad affrontare un argomento ancora oggi, oggetto di dibattiti in dottrina e giurisprudenza. Faccio riferimento al rapporto che intercorre tra procedimento di mediazione e procedimento giudiziale, allorquando la materia sia tra quelle per le quali la legge (Dlgs 28/2010), prevede l’obbligo di rivolgersi ad un organismo di mediazione. Nel caso trattato dal Tribunale romano, la controversia aveva ad oggetto l’impugnativa di una delibera assembleare da parte di due condòmini i quali deducevano diversi vizi della delibera. Esponevano, gli attori, di aver esperito, con esito negativo, il tentativo di mediazione obbligatorio e che, pertanto, erano stati costretti ad adire l’autorità giudiziaria al fine di far valere le loro ragioni.

L’allargamento dell’oggetto del giudizio

In sede di comparsa di costituzione e risposta, il legale del condominio, eccepiva tuttavia l’improcedibilità della domanda, per aver, gli attori, allargato l’oggetto del giudizio rispetto a quelle che erano state le ragioni della pretesa, così come risultanti dall’istanza di mediazione in atti.

Occorre rammentare che la legge prescrive che l’istanza di mediazione debba indicare l’organismo, le parti, l’oggetto e le ragioni della pretesa. Ciò posto, laddove nella successiva fase giudiziale, la domanda introduca una ragione nuova, si potrà incorrere nel rischio di improcedibilità posto che mancherebbe una simmetria tra le due domande (di mediazione e giudiziale). In relazione all’impugnativa di delibera assembleare, peraltro, l’effetto dell’improcedibilità, ove dichiarata, produrrebbe l’effetto della decadenza dal diritto di impugnare la delibera annullabile, per superamento del termine decadenziale di trenta giorni, previsto dall’articolo 1137.Codice civile. Una questione, insomma, non di poco conto e dagli importanti possibili risvolti.

I precedenti di merito

In passato, il Tribunale di Milano (sentenza 836/2018) ha assunto una posizione netta, evidenziando la necessità che tra l’istanza di mediazione ed il successivo petitum e causa petendi dell’atto di citazione, si ravvisi «identità dei fatti posti a fondamento dell’istanza di mediazione e dell’azione giudiziale».

Più elasticità e maggiore apertura, si riscontra nella pronuncia del Tribunale di Pordenone (sentenza del 18 Febbraio 2019) secondo cui «in tema di mediazione obbligatoria, deve ritenersi sufficiente, al fine di ritenere soddisfatto il requisito di procedibilità, che i fatti posti a fondamento della domanda siano gli stessi del successivo giudizio, a nulla rilevando l’esatta qualificazione giuridica della vicenda, operazione riservata al successivo giudizio di merito».

Fermo sulla necessaria totale simmetria, anche il Tribunale di Potenza (sentenza 1064 del 28 dicembre 2020) posto che «soltanto in questo caso la controparte è posta in condizione di acquisire tutti gli elementi di valutazione che le consentono di soppesare gli eventuali rischi riconducibili alla instaurazione della lite». In passato (provvedimento reso in data 16 novembre 2021 dal Tribunale di Roma), è stata rilevata l’improcedibilità della domanda nel momento in cui risultava asimmetria tra le due domande (di mediazione e giudiziale).

Conclusioni

Oggi, il Tribunale di Roma, torna sulla questione, sollevata dall’eccezione del legale del condominio convenuto, rimarcando (ritengo giustamente) la necessaria simmetria che deve essere valutata dal giudice, rilevabile anche allorquando vi sia un solo motivo di censura che non era stato oggetto di mediazione. Si legge, infatti, nel provvedimento del Tribunale di Roma : «rilevato che effettivamente dalla lettura dell’istanza di mediazione in atti non vi è esatta simmetria e vi è un solo motivo di censura non inserito nell’istanza (mancata indicazione all’ordine del giorno di quanto deliberato ed impugnato) e dunque la domanda giudiziale risulta ampliata anche di tale ulteriore censura, dispone il rinnovo del procedimento di mediazione ex articolo 5 Dlgs 28/2010 e fissa l’udienza di verifica ....».