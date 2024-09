Mercato immobiliare turistico: nuove regole per le locazioni brevi

Il Codice Identificativo Nazionale e le opportunità nel mercato immobiliare dopo il D.L. 145/2023.

L’introduzione del D.L. 145/2023, convertito nella legge 191/2023, segna un momento di svolta per il settore delle locazioni brevi e il mercato immobiliare turistico in Italia. Questa nuova normativa non si limita a introdurre il Codice Identificativo Nazionale (CIN), obbligatorio per tutte le unità immobiliari destinate alla locazione turistica, ma impone anche nuovi requisiti di sicurezza e aggiornamenti fiscali che coinvolgono sia i proprietari che gli intermediari. L’obiettivo? Maggiore trasparenza...