Non c’è obbligo di mediazione nei procedimenti di revoca dell’amministratore

Mediazione non obbligatoria in materia condominiale per i procedimenti, come quelli di revoca dell’amministratore, che hanno carattere camerale e rientrano nella volontaria giurisdizione. In queste ipotesi, infatti, la pronuncia del giudice non ha una natura decisoria, né l’attitudine ad acquisire autorità di giudicato sostanziale. Lo ha affermato la Corte d’appello di Napoli con ordinanza del 18 aprile 2024 (presidente e relatore d’Amore).

È la proprietaria di un appartamento a rivolgersi ai giudici...