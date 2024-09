Normativa generale valida anche nei condomìni minimi

La domanda Siamo tre proprietari di appartamenti, costituenti un condominio minimo. Non abbiamo amministratore né codice fiscale. Desideriamo sapere se, in genere, la normativa relativa al condominio “classico” è valida anche per il nostro condominio minimo (per esempio, in tema di stesura dei verbali assembleari e di documentazione da conservare).

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 9 settembre 2024

Ai fini dell’applicazione delle norme dettate in materia di condominio, non è determinante il numero dei titolari delle unità immobiliari che lo compongono ma la relazione di accessorietà tra beni comuni e beni oggetto di proprietà esclusiva (Cassazione, 9096/2000), ossia la situazione in cui le singole unità immobiliari sono, in generale, in rapporto con le parti...