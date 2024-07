Nulla la delibera sui bidoni dei rifiuti che limitano la proprietà del condòmino dissenziente

Il Tribunale di Latina, nella recente sentenza numero 1261 depositata in data 11 giugno 2024, ha ribadito il principio per il quale sono nulle, per difetto assoluto di attribuzioni (Corte di cassazione, sezioni unite, sentenza numero 9839/2021), le deliberazioni dell’assemblea dei condòmini che, utilizzando il principio maggioritario, e non quello pattizio/contrattuale fondato sul consenso unanime ed espresso degli interessati, incidono in senso negativo sul diritto esclusivo dei singoli dissenzienti...

