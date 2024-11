Sono nulle, pertanto impugnabili in ogni tempo, le delibere con cui l’assemblea abbia rinnovato per sette esercizi finanziari il mandato all’amministratore del condominio se non riportano l’indicazione specifica dei compensi annuali. Lo precisa la sentenza del Tribunale di Roma numero 16992 pubblicata il 7 novembre 2024.

Il caso

Un condomino impugnava sette delibere assembleari relative ...