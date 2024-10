Nuova caldaia, quando il distaccato non partecipa all’acquisto

La domanda

Vivo in un condominio con riscaldamento centralizzato. Ho eseguito il distacco dalla caldaia condominiale nel 2015, con tutti i permessi, e attualmente fruisco della mia caldaia autonoma. Ora i condòmini hanno deciso di dismettere la vecchia caldaia condominiale e inserire una caldaia autonoma in ogni appartamento solo per il riscaldamento, mentre verrà installata nel vano caldaia comune una caldaia nuova, esclusivamente per la produzione di acqua calda sanitaria. L’amministratore vuole addebitarmi, in base ai millesimi, la spesa della nuova caldaia per l’acqua calda sanitaria, oltre a quella per la manutenzione annuale, anche se io non la userò, in quanto ho già la mia caldaia autonoma. Può farlo?