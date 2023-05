Occhio alla presenza di abusi se si vogliono eseguire lavori in facciata beneficiando di agevolazioni fiscali di Rosario Dolce









Per poter beneficiare delle detrazioni fiscali per lavori da eseguire sulla facciata condominiale è necessaria la regolarità urbanistica condominiale e anche delle singole unità immobiliari?

A cura di Smart24Condominio

Gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, anche di sola pulitura o tinteggiatura, se non interessano le parti strutturali, si configurano come interventi di manutenzione ordinaria di cui articolo 3, comma 1, lettera a) del Dpr 380/2001 (Testo unico edilizia). Ciò significa che per l’avvio di un cantiere che accede al bonus facciate, non necessitando di alcun titolo edilizio (permesso di costruire o Scia leggera/pesante...