Compensi in percentuale: non si sfugge alla decisione

La domanda

In un condominio, dove sono stati deliberati lavori edili, i compensi tecnici e amministrativi relativi sono stati deliberati con importi non forfettari, ma calcolati in percentuale sui lavori stessi. Al termine dei lavori, essendoci state delle modifiche in corso d’opera, il consuntivo fatturato dall’impresa edile è risultato più basso rispetto al preventivo. In base alla legge, i compensi tecnici e amministrativi devono rimanere invariati rispetto al preventivo oppure devono essere abbassati, dato che la delibera ha stabilito che sono da calcolare in percentuale sul totale dei lavori edili, i quali si sono ridotti? È legittimo che il compenso del tecnico, anziché diminuire, sia stato aumentato senza fornire alcuna giustificazione?