Compensi in percentuale: non si sfugge alla decisione
La percentuale si applica all’importo finale effettivamente sostenuto per i lavori, e non all’importo preventivato
L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 11 gosto 2025
Se i compensi tecnici e amministrativi sono deliberati in percentuale, si applica il principio della correlazione automatica tra l’importo dei lavori e l’onorario pattuito. Ciò significa che la percentuale si applica all’importo finale effettivamente sostenuto per i lavori e non all’importo preventivato. Se la delibera non prevede un importo fisso, ma un compenso ...