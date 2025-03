Paletti all’e-commerce nell’appartamento affittato

La domanda È possibile esercitare in un appartamento adibito a uso abitativo - in locazione - attività commerciale di distribuzione tramite web di ricambi automotive, con deposito in garage e uso di corrieri? Il regolamento di condominio prevede il passaggio in assemblea per ogni uso diverso da quello abitativo. Sono necessari altri adempimenti?

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 10 marzo 2025

L’utilizzo di un appartamento locato a uso abitativo per svolgere un’attività di distribuzione di ricambi automotive presenta diverse criticità dal punto di vista legale, in particolare per quanto riguarda il diritto condominiale. Innanzitutto, il proprietario dell’immobile non è esente da responsabilità, anche se ha ceduto il godimento dell’appartamento a terzi. Infatti...