Il credito dell’alienante accertato dopo la vendita

La domanda Ho acquistato, qualche mese fa, un immobile e ho appurato, dal rendiconto relativo alla gestione delle spese di riscaldamento della precedente gestione, approvato dall’assemblea, che risulta un credito a favore dell’abitazione da me acquistata, che non è stato restituito dall’amministrazione al precedente proprietario.Vorrei sapere se posso chiedere all’amministratore che le rate di riscaldamento della nuova gestione a me imputabili, come risultanti dal bilancio di previsione, vengano ridotte, sfruttando il credito accumulato a favore dell’appartamento.

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 24 marzo 2025

Alle spese per la conservazione delle parti comuni e per l’erogazione dei servizi comuni, i condòmini sono obbligati in virtù del diritto di comproprietà, che essi vantano sulle parti comuni stesse, accessorie ai piani o alle porzioni di piano in proprietà esclusiva (Cassazione, 18 aprile 2003, numero 6323). Si tratta dunque di obbligazioni direttamente collegate ...