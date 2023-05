Pannelli fotovoltaici, l'energia prodotta può essere venduta di Marco Panzarella e Matteo Rezzonico









Come si fa a cedere l'energia prodotta dai pannelli condominiali?

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 24 aprile

Il condominio può decidere di installare sul lastrico solare dei pannelli fotovoltaici in grado di produrre energia. L'intervento, che può beneficiare dei bonus edilizi, configura un'innovazione agevolata e, di conseguenza, per il via libera in assemblea è sufficiente ottenere un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio. Nella maggior parte dei casi l'energia prodotta è utilizzata...