I compiti dell’amministratore in caso di lavori straordinari

La domanda All’amministratore condominiale spetta un compenso per lavori straordinari, perché così è previsto dal contratto sottoscritto con il condominio al momento della nomina. Ma quali sono i compiti che l’amministratore deve svolgere in fase di realizzazione delle opere?

L’Esperto Risponde da il Sole 24 ore di lunedì 13 maggio 2024

È ormai prassi che l’amministratore, nel presentare ai condòmini la sua offerta per la gestione, preveda anche un compenso ulteriore in caso di interventi manutentivi straordinari, che lo obbligano a un maggiore impegno di lavoro, vuoi per la gestione dei pagamenti straordinari da parte dei condòmini e per la relativa contabilizzazione, vuoi per eventuali solleciti...